Le béret, ce mythique couvre-chef originaire du Pays basque, est un accessoire de mode intemporel qui a su traverser les époques et les tendances. Il est indéniable que ce chapeau en laine a su se faire une place de choix dans le monde de la mode, pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, il est parfois difficile de savoir avec quelle tenue le porter pour créer un look stylé. Nous sommes donc là pour vous aider à dompter cet accessoire et à le porter avec style.

Le béret avec une tenue décontractée

L’un des principaux atouts du béret, c’est qu’il peut se porter avec n’importe quelle tenue. Que ce soit un jean, un pantalon en cuir ou une robe, cet accessoire ajoute une touche d’originalité et de style à votre look. En version noir ou couleur, le béret se marie parfaitement avec un look décontracté.

Si vous optez pour un béret en laine, il apportera une touche de chaleur à votre tenue. Lors d’une journée fraîche, associez-le à un pull oversize et un jean boyfriend pour un look cosy et tendance. Pour les hommes, le béret se marie parfaitement avec un pull en maille et un jean brut.

Le béret avec une tenue chic

Le béret n’est pas seulement un accessoire décontracté, il s’associe également très bien avec des tenues plus chics. Par exemple, une robe noire associée à un béret en laine de la même couleur vous donnera un look élégant et sophistiqué.

Pour les hommes, un costume trois pièces associé à un béret noir ajoutera une touche d’originalité à votre tenue, de plus la tendance des peaky blinders a remis ce style de tenue sur le devnt de la scène. Si vous ne voulez pas passer inaperçu, optez pour un béret de couleur. Un béret rouge avec une tenue toute en noir vous fera sortir du lot.

Le béret comme accessoire de cheveux

Pour les femmes, le béret peut aussi se transformer en accessoire de cheveux. Si vous avez les cheveux longs, placez le béret légèrement en arrière pour dégager votre visage. Il peut aussi être porté sur le côté pour un look plus décontracté et original.

Pour les hommes, le béret accessoire de cheveux est une option plus rare, mais qui peut apporter une touche de style supplémentaire. Vous pouvez le porter légèrement en arrière ou sur le côté, selon vos préférences.

Le béret et la marque Heritage Laulhere

Si vous êtes à la recherche du béret parfait, la marque Heritage Laulhere est une référence. Cette marque française est spécialisée dans la création de bérets basques. Que vous soyez un homme ou une femme, vous trouverez forcément le produit béret qui correspond à vos attentes et à votre goût. Avec un béret basque Laulhere, vous êtes assuré d’avoir un béret de qualité, à la fois chic et décontracté.

Le béret est un accessoire versatile qui s’allie à une multitude de tenues. Il est important de se soumettre à une règle essentielle : rester fidèle à votre style. Si vous êtes plutôt casual, optez pour un béret en version casquette pour un look plus sportif. Si vous êtes plutôt chic, préférez un béret en laine noir pour un look élégant. Enfin, n’oubliez pas de porter votre béret avec confiance, car c’est la clé d’un style réussi.

En somme, le béret demeure un accessoire mode incontournable qui peut se porter avec une variété de tenues, que ce soit pour un look décontracté, chic ou même comme accessoire de cheveux. Alors, n’hésitez plus et adoptez le beret style pour un look à la fois tendance et intemporel.