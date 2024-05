Comment assortir ses tenues dans un couple ?

Aligner vos tenues avec celle de votre partenaire est une manière unique de démontrer votre complicité et votre coordination sans avoir à dire un mot. Vous voulez avoir un look de couple assorti, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Aucun soucis ! Cet article vous fournira des conseils sur comment assortir vos tenues en couple de manière chic et harmonieuse.

Associer les couleurs : le cercle chromatique est votre meilleur ami

L’association de couleurs dans vos vêtements est essentielle pour un look harmonieux. Le cercle chromatique, qui regroupe toutes les couleurs possibles, est un formidable outil pour savoir comment les associer. Il vous permet de voir facilement les couleurs qui s’accordent entre elles. Par exemple, des couleurs opposées sur le cercle chromatique, comme le rouge et le vert, se complètent parfaitement.

Pour un look de couple assorti, vous pouvez choisir des vêtements de la même couleur, de couleurs complémentaires ou de teintes différentes de la même couleur. Par exemple, un homme peut porter un shirt bleu marine pendant que sa partenaire porte une robe bleu ciel. Ou bien, un couple peut choisir de porter des tenues dont les couleurs sont complémentaires, comme le jaune et le violet.

Choisir des vêtements assortis : quand l’harmonie passe par le style

L’association des tenues ne passe pas uniquement par le choix des couleurs. Le style de vos vêtements est tout aussi important. Il s’agit de trouver un équilibre entre vos goûts et ceux de votre partenaire pour créer un look de couple harmonieux.

Si vous et votre partenaire avez des styles vestimentaires différents, vous pouvez jouez sur les contrastes. Par exemple, si l’un de vous est plutôt chic et l’autre décontracté, vous pouvez opter pour une tenue qui allie ces deux styles. Un homme peut porter un jean avec un blazer, tandis que sa partenaire peut choisir une robe élégante avec des baskets.

Pour un look de couple vraiment assorti et harmonieux, vous pouvez aussi choisir des vêtements semblables, comme des sweat shirts du même modèle mais de couleurs différentes.

Faire le choix de tenues assorties pour des occasions spéciales

Les occasions spéciales sont le moment idéal pour arborer un look de couple assorti. Que vous alliez à un mariage, à une soirée romantique ou à un événement décontracté, assortir vos tenues est une excellente façon de montrer votre amour et votre complicité.

Pour un mariage, assortir vos tenues peut être aussi simple que d’accorder la couleur de votre robe à celle de la cravate de votre partenaire. Pour une soirée romantique, vous pouvez opter pour des tenues élégantes et sophistiquées dans des tons similaires.

Pour un événement décontracté, comme une sortie au cinéma ou une balade en ville, une paire de jeans et de t-shirts assortis peut être une excellente option. Vous pouvez même aller plus loin en assortissant vos accessoires, comme vos chaussures ou vos sacs.

S’inspirer des couples célèbres pour un look assorti parfait

Des couples célèbres, comme Megan Fox et Machine Gun Kelly, sont des sources d’inspiration pour un look de couple assorti. Ils ont su mélanger leurs styles personnels et assortir leurs tenues pour créer un look de couple unique et harmonieux.

Megan Fox et Machine Gun Kelly sont souvent vus avec des tenues coordonnées, qu’ils s’agisse de couleurs assorties, de vêtements similaires ou d’accessoires coordonnés. Ils savent comment marier leurs styles individuels pour créer un look de couple qui leur ressemble.

En vous inspirant de couples célèbres comme eux, vous pouvez trouver l’inspiration pour assortir vos tenues et créer votre propre look de couple unique.

Assortir vos tenues en couple peut sembler compliqué, mais avec un peu de pratique et d’expérimentation, vous pouvez créer un look de couple harmonieux et chic. En associant les couleurs de vos vêtements, en choisissant des tenues qui correspondent à votre style et à celui de votre partenaire, et en vous inspirant de couples célèbres, vous pouvez afficher votre complicité de manière élégante et subtile. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans l’aventure du look de couple assorti !