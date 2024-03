Comment choisir sa bâche pour une serre de jardin ?

Le choix de la bâche appropriée pour votre serre revêt une importance cruciale pour garantir une couverture durable. Il repose sur une évaluation minutieuse des besoins spécifiques et des critères variés tels que la couleur, le grammage et les propriétés thermiques. Voici nos conseils pour sélectionner la bâche parfaite pour votre serre.

Avantages de la bâche de serre

Les bâches plastiques utilisées pour recouvrir les serres, qu’elles soient transparentes ou vertes, offrent une protection efficace contre les UV et les intempéries (pluie, vent, grêle, neige, gel…). Elles permettent de démarrer les plantations plus tôt et de prolonger la période de récolte, ce qui entraîne souvent une production supérieure à celle en extérieur. L’utilisation d’une serre avec une bâche adaptée peut contribuer à protéger les cultures du gel, à maintenir une température modérée entre 18°C et 26°C, voire à simuler un climat tropical.

Le marché offre un large éventail de bâches, avec différentes couleurs, épaisseurs et fonctionnalités, adaptées à chaque type de culture. Le choix d’une bâche doit également tenir compte de la saison de plantation et des conditions climatiques locales. Il est donc essentiel de sélectionner judicieusement votre bâche de serre en fonction de vos besoins spécifiques, du type de culture envisagé, de la période de l’année et du climat de votre région pour optimiser le rendement et la durabilité de votre installation. Vous pouvez par exemple en retrouver sur ce site : https://www.baches-et-cie.com/52-bache-de-serre

Quelle bâche choisir ?

Pour choisir la bâche adaptée à votre serre, commencez par identifier vos besoins. Différentes options sont disponibles, chacune répondant à des exigences spécifiques.

La bâche verte

La bâche verte, souvent utilisée pour sa rentabilité par rapport aux autres modèles, se ferme avec un zip permettant de rouler l’ouverture pour ventiler l’espace intérieur. On la retrouve le plus souvent dans des kits de serre. Cependant, elle offre une performance moindre et une durabilité réduite par rapport aux autres films thermiques transparents. Son opacité dû à la couleur verte la rend moins efficace que les autres bâches de serre.

Le film thermique standard

Le film thermique standard, fabriqué en polyéthylène, limite la chaleur dans les serres tunnel, réduisant ainsi l’impact du soleil sur les cultures. Il conserve néanmoins de la chaleur, la redistribuant la nuit, mais peut entraîner des différences de croissance dues à la concentration des rayons solaires sur certaines zones.

Le film thermique diffusant

Le film thermique diffusant distribue uniformément la chaleur, assurant un traitement équitable à toutes les plantes et favorisant un développement optimal. Bien que son prix soit légèrement plus élevé, il offre des avantages significatifs en termes de croissance des cultures.

La bâche armée tranparente

La bâche armée, renforcée de nylon, est extrêmement durable et résiste intensément à l’usure. Bien qu’elle soit moins transparente, elle retient la chaleur à l’intérieur de la serre, ce qui en fait une bonne option pour les cultures nécessitant une chaleur constante, telles que les tomates en période de maturation.

En conclusion, en comprenant les avantages et les caractéristiques des différents types de bâches pour serres, vous pouvez désormais choisir celle qui convient le mieux à votre projet de plantation.