Comment organiser une journée porte ouverte en entreprise ?

Une journée porte ouverte, ou JPO, est un événement majeur pour votre entreprise. C’est l’occasion pour vous de mettre en avant vos produits et services, de communiquer auprès de votre public cible et de renforcer vos liens avec vos clients et prospects. C’est également le moment d’inviter le public à découvrir vos locaux et l’ambiance qui y règne. Pour que cet événement soit un succès, il est essentiel de bien l’organiser.

Alors, comment organiser au mieux une journée porte ouverte en entreprise ? Quels sont les points clés à ne pas négliger pour assurer le succès de l’événement ?

1. Définir les objectifs de la journée porte ouverte

Avant toute chose, il est essentiel de définir les objectifs de votre journée porte ouverte. Ces objectifs vont guider l’ensemble de l’organisation de l’événement. Vous souhaitez attirer de nouveaux clients ? Valoriser un nouveau produit ou service ? Renforcer votre image de marque ? Il est important de bien définir vos attentes pour pouvoir établir un plan d’action efficace.

2. Organiser le déroulement de la journée

Une fois vos objectifs définis, il est temps de planifier le déroulement de la journée. Quels vont être les temps forts de l’événement ? Quelles animations allez-vous proposer pour attirer et retenir l’attention des visiteurs ? Quels supports de communication allez-vous utiliser ? Prévoyez le balisage mais aussi les tours de cou badge pour permettre aux visiteurs de vous remarquer.

Il peut s’avérer judicieux de faire appel à une agence événementielle pour vous aider dans cette tâche. Ces professionnels ont l’habitude de gérer ce genre d’événements et pourront vous apporter leur expertise et leur savoir-faire.

3. Communiquer sur l’événement

La communication est un élément clé de la réussite d’une journée porte ouverte. Il est essentiel d’informer le public de la tenue de l’événement et de susciter leur intérêt.

Pour cela, n’hésitez pas à utiliser tous les canaux de communication à votre disposition : site internet, réseaux sociaux, e-mailing, affichage, presse locale…

Assurez-vous de communiquer de manière claire et attractive, en mettant en avant les points forts de l’événement et les bénéfices pour les visiteurs.

4. Prévoir l’accueil des visiteurs

Enfin, ne négligez pas l’accueil des visiteurs le jour J. Un accueil chaleureux et professionnel contribuera grandement à la réussite de votre journée porte ouverte.

Prévoyez un espace d’accueil convivial, des hôtes et hôtesses pour orienter les visiteurs, ainsi que des supports d’information à leur disposition.

Il peut également être intéressant de prévoir des cadeaux ou goodies à l’effigie de votre entreprise pour laisser un souvenir positif de l’événement.

Organiser une journée porte ouverte en entreprise demande une certaine organisation, mais le jeu en vaut la chandelle. En respectant ces quelques étapes, vous devriez être en mesure d’offrir à vos visiteurs une journée mémorable, qui contribuera à renforcer votre image de marque et à développer votre activité. Alors, prêt à ouvrir grand les portes de votre entreprise ?