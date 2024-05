Préparez-vous à remonter le temps jusqu’aux sombres ruelles de Birmingham des années 20. Le style vestimentaire de la célèbre série télévisée « Peaky Blinders » a su capturer l’essence d’une époque révolue et l’adapter à la mode contemporaine. Si vous admirez le look vintage des personnages iconiques comme Tommy Shelby, la question est : comment s’habiller comme les Peaky Blinders ? Suivez le guide pour adopter le style Peaky Blinders.

L’art de choisir le costume à trois pièces

Il est impensable d’envisager le style Peaky sans un costume trois-pièces digne de ce nom. Il s’agit là de l’élément central de la tenue qui définit le personnage de Thomas Shelby et ses acolytes.

Les costumes de la série sont majoritairement confectionnés en laine tweed, une matière robuste et élégante qui se décline en divers motifs. Choisissez un costume à carreaux ou à chevrons pour un look authentique. Le gilet, pièce maîtresse du costume, se porte boutonné, laissant juste le dernier bouton libre. Le pantalon, quant à lui, est de coupe droite, sans revers et se porte à la taille, non à la hanche.

La chemise, la cravate et le col club

C’est ici que se joue l’identité du personnage. La chemise, de couleur blanche ou bleu ciel, est dotée d’un col club, caractéristique de l’époque. Le col club, doux et arrondi, dégage un charme délicieusement rétro et distinctif.

La cravate, souvent remplacée par un nœud papillon, est l’accessoire qui donne une pointe de sophistication à la tenue. Pour un vrai look Peaky, optez pour une cravate en laine ou en soie, à motifs géométriques ou floraux. L’astuce ici est de la nouer de manière décontractée, pour un rendu moins strict.

Les accessoires, pour parfaire votre tenue Peaky

Pour compléter votre tenue Peaky, rien de tel que quelques accessoires bien choisis. La casquette gavroche, aussi appelée casquette de chauffeur, est un must-have. En tweed, elle donne une touche finale à votre look.

Le gilet devrait également comporter une poche pour y glisser une montre à gousset. Cette montre ancienne, reliée à votre gilet par une chaîne, ajoutera une touche d’originalité.

Enfin, n’oublions pas les chaussures. Privilégiez des bottines en cuir noir ou marron, elles donneront de l’élégance à votre tenue.

Le look des autres personnages

Si Tommy Shelby est le personnage emblématique de la série, d’autres personnages comme Arthur Shelby et Cillian Murphy affichent eux aussi un look digne d’intérêt.

Arthur Shelby, frère aîné de Tommy, arbore souvent une chemise à bretelles, avec une cravate ou un nœud papillon. Il porte également un costume trois-pièces, mais l’associe à une écharpe, pour un look plus décontracté.

Cillian Murphy, quant à lui, privilégie les costumes sombres, avec une chemise blanche et une cravate fine. Son look, plus moderne, pourrait vous inspirer si vous recherchez une version plus contemporaine du style Peaky Blinders.

Les Peaky Blinders, ce n’est pas seulement une bande de gangsters impitoyables. C’est aussi un univers esthétique très fort, une source d’inspiration pour ceux qui souhaitent adopter un look vintage, raffiné et distinctif. Que vous soyez un adepte du tweed, un fan de cravates originales ou un inconditionnel des casquettes gavroche, le style Peaky Blinders est à votre portée.

Adopter le look Peaky Blinders, c’est emprunter un style intemporel, distingué et audacieux. C’est se démarquer en arborant une tenue qui a fait ses preuves et qui continue de séduire. De la casquette gavroche au costume trois-pièces en tweed, en passant par la chemise à col club et la montre à gousset, chaque élément compte pour composer un style unique. Alors, prêt à conquérir les rues comme un véritable Peaky Blinder ?