Dans quel ordre faire les attractions à Disneyland ?

Qui n’a jamais rêvé d’un séjour à Disneyland Paris ? Avec ses attractions en tous genres et ses personnages Disney adorés, le parc est un lieu de rêve pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Cependant, l’organisation de la visite peut parfois s’avérer complexe. Entre les files d’attente, le choix des attractions et la gestion du temps, il est nécessaire d’avoir un plan bien défini pour profiter pleinement de la magie Disney. Alors, dans quel ordre faut-il faire les attractions à Disneyland ? Voici quelques conseils pour optimiser votre journée.

Préparez votre visite en avance

Planifier sa journée à Disneyland Paris est essentiel pour en profiter pleinement. Le parc propose une multitude d’attractions pour tous les âges, et il peut être difficile de toutes les faire en une seule journée. Il est donc important de préparer votre visite en avance, en définissant les attractions que vous souhaitez faire, en tenant compte des préférences de chaque membre de votre groupe.

Commencez par consulter le plan du parc Disneyland et du parc Walt Disney Studios. Cela vous permettra de repérer les attractions et de vous familiariser avec l’agencement du parc. Ensuite, priorisez les attractions selon l’âge et les intérêts des enfants et des adultes. Les attractions comme Peter Pan’s Flight, Hyperspace Mountain ou Big Thunder Mountain sont très prisées et peuvent avoir de longues files d’attente. Il peut donc être judicieux de les faire en premier.

N’oubliez pas de visiter les attractions et les univers différents, comme star wars ou encore marvel avec un parc dédié dans l’enceinte même de star wars !

N’oubliez pas non plus d’utiliser les services comme le Disney Premier Access ou le Fastpass, qui vous permettent de réduire le temps d’attente dans certaines attractions. Enfin, soyez flexible et prêt à ajuster votre plan en fonction des conditions du jour.

Commencez par les attractions les plus populaires

En arrivant tôt le matin à Disneyland Paris, vous aurez la possibilité de faire les attractions les plus populaires en premier, avant que les files d’attente ne soient trop longues. C’est une excellente stratégie pour éviter de passer toute la journée dans les files d’attente.

Les attractions comme Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain ou Crush Coaster sont très populaires et ont souvent de longues files d’attente. En les faisant en premier, vous pourrez ensuite profiter des autres attractions plus tranquillement.

De plus, le matin est souvent le moment où les enfants sont les plus énergiques. Profitez-en pour faire les attractions les plus excitantes et garder les attractions plus calmes pour l’après-midi lorsque les enfants seront plus fatigués.

Profitez des temps de pause pour faire des attractions plus calmes

Après un début de journée intense, il est important de prendre des temps de pause pour recharger les batteries. Profitez de ces moments pour faire des attractions plus calmes, comme It’s a Small World ou Peter Pan’s Flight. Ces attractions sont parfaites pour se reposer tout en continuant à profiter de la magie Disney.

N’oubliez pas non plus de prendre le temps de manger et de bien vous hydrater, surtout si vous visitez Disneyland Paris en été. Vous pouvez également profiter de ces moments de pause pour faire un tour dans le Disney Village et découvrir les différents magasins et restaurants.

Terminez la journée avec un spectacle

Pour terminer votre journée en beauté, rien de mieux que l’un des spectacles proposés par Disneyland Paris. Que ce soit le spectacle nocturne devant le château de la Belle au Bois Dormant, les parades avec les personnages Disney ou les spectacles en live au Walt Disney Studios, il y a de quoi ravir tous les publics.

Il est cependant recommandé d’arriver en avance pour avoir une bonne place et profiter pleinement du spectacle. De plus, certains spectacles ne sont pas proposés tous les jours, il est donc important de vérifier le programme en avance.

Faire les attractions à Disneyland Paris dans le bon ordre est crucial pour profiter pleinement de votre journée. En planifiant votre visite, en commençant par les attractions les plus populaires, en profitant des temps de pause pour faire des attractions plus calmes et en terminant la journée avec un spectacle, vous aurez toutes les clés pour faire de votre visite à Disneyland Paris un moment inoubliable. Alors n’attendez plus, la magie Disney vous attend !