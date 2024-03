Les attractions incontournables de la Mongolie

La Mongolie n’est peut-être pas la première destination de vacances à laquelle vous penseriez, mais elle justifie notre attention par ses paysages et ses cultures uniques, profondément enracinées dans les traditions nomades. Pour les visiteurs, elle se caractérise par son offre adaptée aux différents centres d’intérêt, allant de l’immersion dans un environnement naturel à l’exploration de la riche histoire de ses sites et de ses personnages historiques.

La découverte du monastère de Gandantegchinlen

Le monastère de Gandantegchinlen est un centre spirituel indispensable de la Mongolie. Depuis sa création en 1838, il est le symbole de l’architecture et des enseignements bouddhistes de style tibétain. Bien que le monastère ait été dévasté pendant l’ère soviétique, les activités religieuses ont été rétablies après l’effondrement du régime. Aujourd’hui, le monastère abrite non seulement un espace de culte, mais aussi un centre d’apprentissage, avec une université bouddhiste et plusieurs collèges et temples sur son terrain. Le monastère est la résidence d’une communauté de moines et abrite la statue colossale de Migjid-Janraisig. D’une hauteur de 25 mètres, cette figure est construite en cuivre doré, parée de pierres précieuses et enrichie de plantes médicinales, lui conférant ainsi une signification à la fois spirituelle et matérielle.

L’accès à la Maison du Parlement

Située à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, la Maison du Parlement est une structure influente dans le paysage politique du pays. Établi fermement à son emplacement actuel depuis 1951, cet édifice est le siège du président et d'autres représentants du gouvernement. La Maison du Parlement est doté d'une grande importance culturelle et présente une multitude d'expressions artistiques à travers sa collection de sculptures, de peintures et d'œuvres d'art, couronnée par la statue assise de Gengis Khan. Officiellement reconnu comme le Grand Hural d'État de Mongolie, le bâtiment est situé au centre, près de la place Sukhbaatar, ce qui en fait une étape accessible pour les personnes qui explorent le centre de la ville.

La visite du parc national de Gorkhi-Terelj

Le parc national de Gorkhi-Terelj est un refuge harmonieux qui met l’accent à la fois sur les atmosphères relaxantes et sur les activités de plein air passionnantes. La diversité des activités récréatives proposées dans le parc est une source d’attraction pour les visiteurs. Les sentiers de randonnée serpentent à travers le terrain montagneux, tandis que la balade à cheval ou à dos de chameau ajoute une touche culturelle distincte à l’exploration des paysages. Pour les amateurs de sensations fortes, les rivières du parc sont propices à la pratique du rafting, et ses affleurements rocheux offrent un défi aux alpinistes les plus chevronnés. Les amateurs de faune et de flore peuvent apercevoir diverses espèces originaires de Mongolie et observer la flore locale disséminée dans le parc.

L’hommage monumental à Gengis Khan

La statue monumentale dédiée à Gengis Khan est un hommage admirable à l’une des figures historiques les plus significatives du pays. Culminant à 40 mètres de haut et construit avec plus de 160 tonnes d’acier inoxydable, ce monument n’est pas seulement une attraction touristique majeure, mais il détient également le titre de statue équestre la plus importante au monde. Commandée en 2008, cette structure emblématique se dresse au sein du complexe de la statue de Gengis Khan. Outre la statue elle-même, les visiteurs peuvent découvrir deux musées remplis d’objets et d’expositions, un restaurant de cuisine locale, une boutique de souvenirs et un point d’observation situé au sommet de la tête du cheval, qui offre une vue panoramique sur l’ensemble du paysage. La statue est un témoignage de Gengis Khan, le souverain qui a fondé l’empire mongol en unifiant les tribus nomades de la région. De nos jours, il s’agit d’un emblème de la fierté nationale et du patrimoine.

La participation au mode de vie nomade

Les traditions nomades de la Mongolie constituent un aspect incomparable de son patrimoine culturel. Les nomades conservent les pratiques de leurs ancêtres, vivant dans des gers portables à travers les vastes steppes. En harmonie avec la nature, les nomades permettent à leur bétail de vagabonder tandis que leurs familles résident dans ces habitations faites d’une ossature en bois et d’un tissu durable, avec une ouverture centrale sur le toit pour évacuer la fumée du foyer. Les séjours dans les camps de ger, qui comptent parmi les principales activités du pays pour les voyageurs, offrent une occasion de partager l’expérience de la vie nomade. En effet, ce type d’hébergement apporte un contact intime avec le mode de vie des nomades, au-delà des expériences touristiques habituelles.

L’exploration du folklore mongol

Le patrimoine musical et les traditions folkloriques de la Mongolie sont profondément ancrés dans la culture du pays. Les chansons qui racontent des histoires d’amour et de nature jouent un rôle central dans les cérémonies et mettent en valeur le caractère unique de la région. Les instruments traditionnels participent à l’expression culturelle : le Morin Khuur, dont la tête de cheval est sculptée et qui se pratique comme un violon, ainsi que les rythmes complémentaires des tambours et des gongs. Les arts vocaux ont également des techniques particulières, notamment le Khoomii, qui produit un son harmonique double, et le Magtaal, un style dédié à la louange. Pour assister directement au folklore mongol, les visiteurs peuvent assister à un spectacle organisé par des ensembles tels que le State National Song and Dance Academic Ensemble ou explorer le Musée national de Mongolie pour une perspective plus historique.