Que faire lorsqu’on constate un décès à domicile ?

Confronter la réalité d’un décès à domicile peut être bouleversant et difficile, mais il est important de connaître les étapes à suivre pour respecter les procédures légales.

Contacter le médecin traitant ou de garde

La première chose à faire quand vous constatez un décès à domicile est de contacter le médecin traitant de la personne décédée ou le médecin de garde si le médecin traitant n’est pas disponible. Ce dernier doit se rendre sur place afin d’examiner le corps et en établir la cause du décès. Cette étape est cruciale, car elle permet au médecin d’établir le certificat de décès.

Dans certains cas où la mort est suspecte (par exemple, si la personne décédée rentrait tout juste d’un voyage dans un pays touché par une épidémie), le médecin peut exiger l’intervention d’un médecin légiste pour déterminer la cause exacte du décès.

Faire appel aux forces de l’ordre et aux pompiers

Si le médecin constate que le décès a été causé par une situation anormale ou s’il y a des circonstances suspectes entourant le décès, il informera les forces de l’ordre. Dans ce cas, la police sera appelée et viendra enquêter sur la scène. Ils recueillent des preuves qui peuvent aider à déterminer la cause du décès et éventuellement déposer des charges si un crime a été commis.

Dans certaines situations, le médecin peut également appeler les pompiers pour venir en aide. Par exemple, si le corps est dans un état de décomposition avancée ou s’il est coincé dans une position compliquée, les pompiers peuvent aider à extraire le corps en toute sécurité.

La reconnaissance du décès par un professionnel

Après l’examen du corps par le médecin, ce dernier rédigera le certificat de décès. Ce document officiel atteste la date, l’heure et la cause du décès. Il est essentiel d’avoir ce certificat pour effectuer toutes les démarches administratives qui suivront, comme l’organisation des funérailles et la fermeture des comptes financiers de la personne décédée. Le certificat de décès est généralement remis aux proches de la personne décédée, qui devront alors entreprendre les différentes démarches nécessaires

Les documents à fournir au médecin

Afin que le médecin puisse établir le certificat de décès, il est important de lui fournir certains documents relatifs à la personne décédée. Voici quelques documents que vous pouvez rassembler :

La carte d’identité de la personne décédée.

La carte vitale ou tout autre document prouvant que la personne était affiliée à un régime de sécurité sociale.

Le carnet de santé de la personne décédée, s’il est disponible.

Tout document médical qui peut aider à établir la cause du décès, comme des ordonnances ou des rapports médicaux récents.

Il est également recommandé de rassembler les documents importants de la personne décédée, comme son testament, ses polices d’assurance et ses papiers financiers. Ces documents seront utiles pour entreprendre les démarches administratives nécessaires après le décès.

L’organisation des obsèques

Une fois le certificat de décès obtenu, il est temps de penser à l’organisation des funérailles de la personne décédée. Vous pouvez choisir de vous occuper vous-même de l’organisation, mais il est souvent préférable de faire appel à une entreprise de pompes funèbres, qui prendra en charge toutes les démarches et formalités liées aux funérailles.

Parmi les éléments à prendre en compte figurent le choix du cercueil et de la pierre tombale, la préparation du corps pour la veillée funéraire ou la crémation et le choix du lieu où aura lieu la cérémonie. Un autre aspect important est le choix de la plaque funéraire, qui permettra au défunt d’être commémoré avec élégance et respect.

L’aide pour financer les obsèques

Les frais liés à l’organisation des obsèques peuvent être élevés. Il est donc indispensable de connaître les aides financières disponibles pour soutenir les proches du défunt dans cette épreuve.

En fonction des contrats d’assurance-vie ou de prévoyance obsèques souscrits par la personne décédée, il se peut qu’une partie des frais soit couverte. De plus, certaines aides sociales peuvent être accordées aux personnes en difficulté financière, comme l’aide pour une inhumation ou une crémation accordée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) ou la Caisse d’allocations familiales (CAF).

La déclaration du décès à la mairie

Dans les 24 heures qui suivent la constatation du décès, une déclaration doit être faite à la mairie du lieu de résidence de la personne décédée. Cette démarche peut être effectuée par un membre de la famille, un proche, un représentant de l’entreprise de pompes funèbres ou même le médecin ayant constaté le décès.

Pour faire cette déclaration, il faut présenter le certificat de décès rédigé par le médecin ainsi que la carte d’identité de la personne décédée (ou tout autre document prouvant son identité). À l’issue de cette démarche, la mairie remettra un acte de décès, qui fera officiellement état de la disparition de la personne et permettra d’engager les démarches administratives nécessaires auprès des différentes administrations et établissements.

La confrontation avec la réalité d’un décès à domicile peut être éprouvante, mais il est essentiel de respecter les procédures légales pour éviter des complications supplémentaires. En suivant ces étapes et en faisant appel aux différents professionnels concernés, vous pourrez affronter cette situation avec sérénité.