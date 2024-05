Quel est la différence entre bohème et champêtre ?

Vous êtes en pleine préparation de votre mariage et vous hésitez entre un thème bohème et un thème champêtre ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour éclaircir vos idées et pour faire le bon choix. Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail la différence entre ces deux styles de mariage très en vogue. Vous allez découvrir les spécificités de chaque thème, au niveau de la robe de mariée, de la décoration, du lieu de réception, de la tenue des invités et bien plus encore. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet.

Un mariage champêtre : une célébration en pleine nature

Quand on pense mariage champêtre, on pense automatiquement nature, campagne et couleurs douces. Ce style de mariage est idéal pour ceux qui rêvent d’une cérémonie à l’air libre, au milieu des champs ou dans une ferme rustique.

La robe de mariée champêtre se veut simple et élégante. Les matières naturelles comme le coton ou la dentelle sont privilégiées, et les accessoires comme les couronnes de fleurs ou les capelines en paille sont les bienvenus pour compléter le look.

Côté décoration, on mise sur une déco simple et naturelle. Les fleurs de saison, les bocaux en verre, les lanternes et les nappes en toile de jute sont parfaits pour apporter une touche rustique à votre réception. La palette de couleurs est généralement douce, avec des tons de blanc, beige, rose clair et vert.

Enfin, la tenue des invités est décontractée et chic. Les robes longues, les chemises en lin et les chapeaux de paille sont de mise.

Un mariage bohème : une célébration libre et artistique

Le mariage bohème est un appel à la liberté, à l’originalité et à la créativité. Ce style de mariage est caractérisé par son côté non conventionnel et artistique.

La robe de mariée bohème, souvent fluide et légère, est ornée de dentelle ou de broderies. Les accessoires comme les headbands fleuris, les plumes ou les bijoux ethniques viennent parfaire le look.

La décoration bohème est colorée et éclectique. On mélange les motifs, les matières et les couleurs pour créer une ambiance chaleureuse et originale. Les tapis orientaux, les guirlandes de lumières, les attrape-rêves et les coussins de sol sont des incontournables de la déco bohème.

Les invités sont eux aussi invités à adopter un look bohème. Les robes longues fleuries, les bijoux en argent et les tenues ethniques sont les bienvenues.

Mariage champêtre ou bohème : le choix du lieu

Le choix du lieu de réception est également un élément clé pour déterminer le thème de votre mariage. Pour un mariage champêtre, optez pour un lieu en plein air, comme un domaine en campagne, une grange rénovée ou un château entouré de verdure.

Pour un mariage bohème, un lieu atypique et original, comme une plage, un jardin bohème, un tipi ou une yourte peut parfaitement convenir. L’important est de choisir un lieu qui reflète votre personnalité et qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

Quel style pour quel couple ?

En conclusion, le choix entre un mariage champêtre et un mariage bohème dépend avant tout de vos goûts et de votre personnalité. Si vous êtes plutôt nature et simplicité, le thème champêtre est fait pour vous. Si vous avez une âme d’artiste et que vous aimez les mélanges de styles, le thème bohème vous correspondra parfaitement. Dans tous les cas, l’important est de rester fidèle à vous-même et de créer un mariage qui vous ressemble. Alors, prêts à faire votre choix ?