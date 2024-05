Quels sont les différents îlets à voir absolument en Martinique ?

La Martinique, surnommée « l’île aux fleurs », est célèbre pour ses paysages époustouflants où la végétation exubérante se mêle harmonieusement à l’eau turquoise de ses magnifiques baies. Parmi ses trésors naturels, les îlets autour de l’île principale offrent des échappées belles uniques et inoubliables. Ces petites parcelles de terre, dispersées telles des perles dans la mer des Caraïbes, promettent des aventures fascinantes au cœur d’une nature préservée.

L’îlet Madame : une escapade entre sable blanc et eau cristalline

Accessible depuis le bourg de Robert en kayak ou en bateau, l’îlet Madame est souvent plébiscité pour sa plage de sable fin et ses fonds blancs, idéals pour la détente et la baignade. Cette petite île se distingue des différents ilets de martinique aussi par son environnement propice à la découverte de la faune marine, notamment les tortues qui fréquentent ses eaux claires. Un sentier aménagé permet aux visiteurs de faire le tour de l’îlet en quelques heures tout en profitant d’une vue imprenable sur la barrière de corail et le grand large.

L’îlet Chancel : havre des iguanes et ruines historiques

Au nord-est de la Martinique, l’îlet Chancel attire non seulement pour ses plages mais aussi pour ses résidents spéciaux – les iguanes. C’est le plus grand îlet de la baie du Robert et il est également connu pour abriter des vestiges d’une ancienne poterie ainsi que des salines. Les visiteurs peuvent explorer ces sites historiques lors d’une balade à travers l’îlet et observer les iguanes déambuler librement dans leur habitat naturel, offrant une expérience quasi préhistorique.

L’îlet Oscar : immersion totale en nature

Petit et intimiste, l’îlet Oscar est envisagé comme une escapade idéale pour ceux cherchant tranquillité et déconnexion. Entouré d’eaux peu profondes, cet îlet propose aux visiteurs de flâner sur ses plages bordées de cocotiers ou de piquer une tête dans la baignoire naturelle formée par les fonds blancs. Avec une petite maisonnette disponible pour y passer la nuit, l’îlet Oscar offre une expérience insulaire authentique loin du tumulte touristique.

L’îlet Sainte-Marie : plage et histoire

En face de la commune de Sainte-Marie, l’îlet portant le même nom est facilement accessible via une tombolo, sorte de chemin naturel constitué de sable, qui apparaît selon les marées. L’îlet Sainte-Marie séduit par sa belle plage et ses restes d’un vieux lazaret datant du 19ème siècle. La traversée du tombolo offre une expérience singulière, faisant de chaque visite un moment particulier, surtout lorsque la marée recule et que le chemin se dévoile sous un ciel azur.

Baignoire de Joséphine : les fonds blancs emblématiques

Sans être un îlet, la Baignoire de Joséphine reste un incontournable lorsqu’on évoque les excursions en mer en Martinique. Située entre l’îlet Oscar et l’îlet Thierry, cette zone de fonds blancs, où l’eau n’excède pas la taille, est réputée pour la clarté de ses eaux et la douceur de son sable. Le site doit son nom à l’épouse de Napoléon Bonaparte, Joséphine, qui aurait pris plaisir à s’y baigner. Ce lieu paradisiaque est parfait pour se relaxer et jouir d’un cadre exceptionnellement paisible.

Îlet à Rat : refuge tranquille proche du rivage

Plus modeste et moins connu, l’îlet à Rat situé près de Grand-Rivière est un spot à ne pas manquer pour ceux qui aspirent au calme et à une journée pique-nique agréable. Son accès limité préserve son aspect sauvage et authentique, avec une végétation dense presque intacte, offrant une ombre apaisante pendant les heures chaudes. Bien qu’il n’y ait pas d’infrastructures touristiques, sa beauté naturelle constitue un véritable appel pour les amateurs de sérénité et d’isolement.

N’hésitez pas à visiter ces charmants îlets pour découvrir la diversité incroyable de la Martinique, chacun offrant une expérience unique entourée par la beauté sauvage des Caraïbes.